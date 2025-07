Richterin Brosius-Gersdorf wehrt sich gegen Vorwürfe

Im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht hat sich die umstrittene SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zu Wort gemeldet. In einem Brief an die Medien, der auch dem ZDF vorliegt, betont sie, dass die Darstellungen in einigen Medien "unzutreffend und unvollständig, unsachlich und intransparent" gewesen seien.