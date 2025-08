Bahnstrecke Düsseldorf-Duisburg nach Anschlag wieder freigegeben

Zweite Brandstelle nur wenige Kilometer entfernt

Ein zweiter Brandschaden sei bei einer Begehung der Strecke am Freitag rund zwei Kilometer entfernt entdeckt worden. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass beide Brandsätze bereits am Donnerstag gezündet wurden.

Verkehrsminister: "Immenser Schaden"

Durch die Brände waren Kabel für die Steuerung von Weichen und Signalen zerstört worden. Der Fern- und Regionalverkehr war in der Folge erheblich gestört. Am Freitagmittag beendete die Polizei die Spurensicherung an der zweiten Anschlagsstelle. Danach konnten die Reparaturarbeiten beginnen. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) beklagte einen "immensen Schaden" und kündigte eine nachdrückliche Strafverfolgung an.