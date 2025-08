Experten zu Anschlägen: "Bahn ist ein besonders attraktives Ziel"

Mitarbeiter der Deutschen Bahn reparieren Kabel an der Stelle, wo der zweite Brandanschlag festgestellt wurde.

Auf eine wichtige Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg wurde ein zweiter Brandanschlag verübt. Schon am Donnerstag war ein Brandsatz gleicher Machart entdeckt worden. Global betrachtet sei zu erkennen, dass es in Deutschland die meisten Angriffe auf Eisenbahnstrecken und Infrastrukturen gebe, erklärt Bahnexperte Prof. Lukas Iffländer.

Sehen Sie hier das Interview in voller Länge oder lesen Sie es nachfolgend in Auszügen.

Das Schienennetz sei nicht vollständig gegen Angriffe zu schützen, so Bahnexperte Iffländer. Auch seien Bahn und Staat nicht bereit, in zusätzliche Sicherheit zu investieren.

Warum die Bahn ein leichtes Ziel ist

Die Deutsche Bahn sei "ein besonders attraktives Ziel". Auch deshalb, weil der Zugverkehr derzeit besonders verwundbar sei. An einigen Stellen wird dieser bereits umgeleitet: zum Beispiel auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg. Das habe zur Folge, dass Alternativen derzeit nicht verfügbar sind, so der Experte. Die Bahn sei dafür zu stark mit Sanierungen beschäftigt.

Welches Motiv haben die Anschläge?

Sehen Sie hier das Interview in voller Länge oder oder lesen Sie es nachfolgend in Auszügen.

Die Bahn sei auch Ziel der Aktivisten, weil sie aus ihrer Sicht die Natur angreift und Waffenlieferungen ermöglicht, so Extremismusforscher Prof. Hansen.

Linksextremen Gruppen wie dem "Kommando Angry Birds" genüge es nicht, den Kapitalismus zu verändern. Eine Revolution, die Kapitalismus in irgendeine Form von Sozialismus überführt, würde nicht angestrebt. "Die Kernidee ist der Angriff auf das technologische und industrielle System," so Hansen.

Was man über Jahrzehnte versäumt habe, das könne man nicht in wenigen Jahren aufholen, sagte Bahnchef Lutz bereits am Donnerstag mit Blick auf die Infrastruktur. Zu der gehört auch die Sicherheit von Bahnstrecken.

31.07.2025 | 6:32 min