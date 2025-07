Störung auf Bahnstrecke in NRW: Staatsschutz ermittelt

Nach dem Brand in einem Kabeltunnel einer wichtigen Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen ermittelt jetzt der Staatsschutz. Das bestätigte die Polizei dem ZDF. Sie geht von einem Sabotageakt aus. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher, nachdem Brandermittler den Ort untersucht hatten.

Bahnstrecke in NRW lahmgelegt: Lokführer nimmt Qualm wahr

Wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Tatort erfuhr, hatten Unbekannte eine Zündvorrichtung in dem Kabeltunnel platziert. Ein Lokführer habe Qualm aus dem Kabeltunnel quellen sehen und Alarm geschlagen.

Bahn richtet Bus-Pendelverkehr ein

Zudem habe man Bauarbeiten an einer parallel verlaufenden Güterstrecke in Duisburg-Wedau kurzfristig unterbrochen, um über diese Strecke einen Teil des Verkehrs doch noch abwickeln zu können. An den Hauptbahnhöfen in Duisburg und Düsseldorf strandeten zahllose Reisende.