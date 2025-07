SPD-Vize fordert bei "Lanz" Stromsteuer-Senkung für alle

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 9. Juli 2025 in voller Länge.

"Die Stromsteuer für alle muss abgesenkt werden und das muss so schnell wie möglich passieren" - der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Alexander Schweitzer, forderte die Bundesregierung dazu auf, den Koalitionsvertrag einzuhalten.

Darin hieß es: "Für schnelle Entlastungen um mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde werden wir in einem ersten Schritt die Stromsteuer für alle so schnell wie möglich auf ein europäisches Mindestmaß senken und die Übertragungsnetzentgelte reduzieren."

Schweitzer kritisierte am Mittwochabend bei "Markus Lanz" die Entscheidung des Koalitionsausschusses:

Schweitzer: "Bruderkampf zwischen CSU und CDU"

In derselben Sitzung des Koalitionsausschusses, in der die Stromsteuer-Senkung für alle kassiert worden war, beschlossen Union und SPD die Einführung der Mütterrente. Beide Vorhaben würden den Bundeshaushalt jeweils fünf Milliarden Euro kosten.

Arbeitsministerin Bärbel Bas will die Rente reformieren - dazu gehören etwa neue Erwerbsmöglichkeiten für Rentner oder mehr Geld für Mütter. Doch an den Plänen gibt es auch Kritik.

Eine Frage der Prioritäten

Journalistin Julia Löhr sah in der Entscheidung der schwarz-roten Koalition ein "Unterschätzen von gesellschaftlichen Stimmungen": "Wofür ist Geld da und wofür ist kein Geld da? (...) Ist es im Moment die Priorität, die Mütterrente von 2,5 angerechneten Jahren für Kindererziehung auf drei Jahre zu erhöhen?"

Schweitzer räumte ein: "Das Zeichen, dass wir am Ende nicht an alle denken, das ist gesetzt worden." Zugleich betonte er:

Schweitzer: Kein kluger Move des Parteitags

Während in der schwarz-roten Koalition erste Konflikte aufbrechen, gilt Lars Klingbeil in der SPD noch immer als abgestrafter Parteichef. Er war auf dem vergangenen SPD-Parteitag mit nur 64,9 Prozent im Amt bestätigt worden. Schweitzer, der als neuer SPD-Vize 95,3 Prozent der Stimmen erhalten hatte, stellte sich hinter Klingbeil:

Das war kein besonders kluger Move des SPD-Parteitags, unseren wichtigsten Mann in der Regierung und Vorsitzenden mit so einem Ergebnis nach Hause zu schicken.

Klingbeil habe in den letzten Wochen "einiges auf sich genommen" und stehe für die Veränderung der SPD. Schweitzer betonte, dass er an Klingbeils Stelle genauso gehandelt und nach dem Parteitag signalisiert hätte: "Ich verstehe die Botschaft. (...) Ihr habt mir jetzt hier eine Postkarte geschickt und auf der steht: 'Mach’s anders, bleib aber in Verantwortung.'"