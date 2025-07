Klingbeils Etatplan: "Investieren so stark wie nie"

Zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag hat Finanzminister Lars Klingbei l seinen Etatentwurf für 2025 eingebracht. "Wir investieren so stark wie noch nie zuvor", sagte der SPD-Chef am Dienstag in Berlin. Entscheidend sei gewesen, die Fesseln der Schuldenbremse zu lösen.

Klingbeil: Neue Handlungsspielräume schaffen

Mit den beschlossenen Grundgesetzänderungen seien neue Handlungsspielräume geschaffen worden, um den jahrelangen Investitionsstau aufzulösen. Die Bürger sollen es Klingbeil zufolge merken, dass beispielsweise Schlaglöcher beseitigt und Schultoiletten modernisiert werden. Die Deutsche Bahn solle zuverlässiger werden und bekomme dafür dieses Jahr 22 Milliarden Euro für Investitionen in das Schienennetz, 100 Milliarden in den vier Jahren der schwarz-roten Koalition

Der deutlich verspätete Haushaltsentwurf, an dem die Ampel-Regierung im vergangenen Jahr zerbrochen war, soll nun im Bundestag im Detail beraten werden. Die Verabschiedung im Parlament ist für September geplant. Solange greift noch die vorläufige Haushaltsführung, die die Umsetzung neuer Projekte erschwert. Parallel arbeitet das Finanzministerium an dem Haushaltsentwurf für 2026, der Ende des Jahres vom Bundestag beschlossen werden soll.

2025 Ausgaben von 503 Millarden Euro geplant

Lücke und neue Schulden: Mittelfristig fast eine Billion

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 sind Schulden von knapp 847 Milliarden Euro vorgesehen. Zudem klafft von 2027 bis 2029 eine Lücke von insgesamt 144 Milliarden Euro in den Plänen. Klingbeil hofft auf ein höheres Wachstum der Wirtschaft und dadurch höhere Einnahmen des Staates. Im Bundestag sagte er, mit dem Haushalt schaffe die Regierung Planungssicherheit. Er sprach von einer deutlich verbesserten Stimmung in der Wirtschaft nach nur neun Wochen Schwarz-Rot.

Grüne: Etatentwurf fehlt Mut und Richtung

In der Haushaltswoche werden noch bis Freitag die Budgets der einzelnen Ministerien beraten. Noch am Dienstag standen die Ressorts Verkehr, Bauen und Wirtschaft an. Am Mittwoch steht der deutlich aufgestockte Wehretat im Blickpunkt.