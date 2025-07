Bericht: Pistorius definiert Wehrdienst-Kriterien

Pistorius strebt mindestens 60.000 zusätzliche aktive Soldatinnen und Soldaten für die Bundeswehr an.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat in seinem Gesetzentwurf zum neuen Wehrdienst einem Medienbericht zufolge Kriterien zur verpflichtenden Einberufung festgelegt. Das Bundeskabinett solle "mit Zustimmung des Deutschen Bundestages die verpflichtende Heranziehung von Wehrpflichtigen" veranlassen können, berichtete der "Spiegel" am Montag aus dem Gesetzentwurf.

Bundeskanzler Merz will, dass die Bundeswehr die stärkste konventionelle Armee Europas wird. Dazu braucht sie mehr Personal, doch die potenziellen Rekruten sind zwiegespalten.

Einziehung soll nicht mehr von Konfliktfall abhängen

Das Verteidigungsministerium arbeitet an einem neuen Wehrdienst-Modell, das schon 2025 auf freiwilliger Basis starten soll. Was denken junge Menschen über den Dienst an der Waffe?

