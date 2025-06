Söder für Wehrpflicht: "Freiheit verteidigen"

Söder: Geht nicht nur mit "Fragebögen und Freiwilligkeit"

"Ich finde es okay, dass man jetzt sagt, man will die Freiwilligkeit erhöhen", sagte Söder. "Aber wenn man eine Nato-Grenze verteidigen will, wenn man die Landesgrenze verteidigen will und wenn man tatsächlich zur stärksten Armee in Europa werden will (...), wird es wahrscheinlich nicht nur mit Fragebögen und Freiwilligkeit gehen."