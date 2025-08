Nach der Corona-Pandemie wächst der Luftverkehr in Deutschland und weltweit wieder. Einen Absturz gab es im Juni in Indien - mehr dazu im Video.

Sommer- und Ferienzeit heißt Hochbetrieb an Flughäfen. Der Luftverkehr nimmt nach der Corona-Pandemie sowohl in Deutschland als auch weltweit zu. Aber wie sicher ist das Fliegen?

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Experte: Sicherheit beim Fliegen wird immer besser

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Was zur Sicherheit des Fliegens beiträgt

"Die Sicherheit hatte in der Luftfahrt von Beginn an höchste Priorität - mehr als in anderen Bereichen", sagt Florian Holzapfel, Professor für Flugsystemdynamik an der TU München. "Kritische Funktionen, die für einen sicheren Flug erforderlich sind, müssen nicht nur mehrfach, sondern immer auch auf verschiedene Weise erfüllt werden."