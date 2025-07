Flugtickets werden immer teurer: Knappes Angebot und hohe Steuern

Für Flugreisen von deutschen Flughäfen müssen die Passagiere auch in diesem Sommer tief in die Tasche greifen. Nach einer Preisanalyse des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) sind die Tickets selbst bei den sogenannten Billigfliegern teils deutlich teurer geworden. Gründe sind ein weiterhin knappes Angebot von Flügen sowie hohe staatliche Gebühren und Steuern.

Ryanair nicht mehr am billigsten

Immer mehr Airlines reduzieren ihr Flugangebot in Deutschland. Grund sind auch vergleichsweise hohe Steuern und Umweltabgaben.

Kurzfristig gebuchte Tickets am teuersten

Für die Studie wurden am Stichtag 11. März 2025 eine Vielzahl von europäischen Verbindungen mit vier unterschiedlichen Vorausbuchungsfristen zwischen einem Tag und drei Monaten ausgewertet. Kurzfristig gebuchte Tickets sind in der Regel am teuersten. Sie kosteten durchschnittlich zwischen 119 (Wizz Air) und 169 Euro (Eurowings). Mit einer Buchungsfrist von drei Monaten betragen die durchschnittlichen Preise 46 (Ryanair) bis 90 Euro (Eurowings).