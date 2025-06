EU-Staaten: Vorerst keine Schwächung von Fluggastrechten

Unter den 27 Ländern der EU gibt es vorerst weiter keine Mehrheit für eine Schwächung der Rechte von Fluggästen. Deutschland, Spanien, Portugal, Slowenien und weitere Länder sprachen sich bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister an diesem Donnerstag in Luxemburg gegen Vorschläge der EU-Kommission aus, die Schwelle für Entschädigungen bei Verspätungen anzuheben.

Vorschlag: Fluggäste erst ab fünf Stunden Verspätung entschädigen

