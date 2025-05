DB-Navigator-App lässt keine Wahl

Unpünktliche Fernzüge, immense Investitionen in das marode Schienennetz, dazu hohe Personal- und Energiekosten. Die Bilanz von 2023 zeigt, dass die Deutsche Bahn noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht ist.

Was sind "erforderliche Cookies"?

Bei der Nutzung des DB Navigators hat man zwei Daten-Optionen: "Alle Cookies zulassen" und alternativ "Nur erforderliche Cookies zulassen". Was Digitalcourage stört: Auch bei der Auswahl der Minimaloption überträgt die App Daten an eine Reihe von Unternehmen. Ohne Tracking geht es nicht.

Welche Unternehmen aktuell mit im Boot sind, können sich alle Nutzerinnen und Nutzer innerhalb der App leicht selbst anschauen (Profil → Einstellungen → Zu den Cookie-Einstellungen → Cookie-Einstellungen öffnen → im Abschnitt "Erforderlich" tippen Sie auf "Mehr Informationen"). An dieser Stelle listet der DB Navigator verschiedene "Verarbeiter im Auftrag der DB" auf. Darunter befinden sich unter anderem fünf US-Unternehmen bzw. deren Produkte: Google Ireland Limited, Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics und Tealium Inc.

Wann und wohin?

Verein sieht Digitalzwang

Immerhin habe die Bahn eine besondere Verantwortung: "Ein Staatsunternehmen wie die Bahn darf so nicht vorgehen, zumal Bahnfahren ohne die App kaum noch möglich ist, weil viele Services nur per App verfügbar sind. Das macht sie für viele Menschen unverzichtbar und bedeutet Digitalzwang."

Das Deutschlandticket soll vom kommenden Jahr an 58 Euro pro Monat kosten. Die Verkehrsminister der Länder verständigten sich auf eine Erhöhung um 9 Euro ab dem 1. Januar 2025 – das kommt nicht überall gut an.

Zwingend erforderlich

Dieses Argument lässt Digitalcourage jedoch nicht gelten, so der Sprecher des Vereins: "Wir bezweifeln, dass die Tracker für den Betrieb der App an sich notwendig sind, also für die Bereitstellung des Kernangebots wie Fahrkartenkauf, Verspätungsanzeigen etc.."