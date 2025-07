Huber bei "Lanz": Wende in der deutschen Migrationspolitik?

Martin Huber betonte, in Bayern gebe es inzwischen mehr Ausreisen als neue Ankünfte - unter anderem wegen der Einführung der Bezahlkarte. Schleusernetzwerke verdienten am Einschleusen der Menschen, doch wenn im Zielland statt Geld- nur noch Sachleistungen angeboten würden, verliere das Geschäftsmodell an Attraktivität. Das wirke sich positiv auf die Reduzierung von Pull-Faktoren aus.