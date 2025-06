Migrationspolitik: Merkel widerspricht Merz bei Zurückweisungen

Merkel hat sich bereits im Januar deutlich von Merz' Kurs distanziert - damals in Bezug auf eine gemeinsame Abstimmung zur Migrationspolitik mit der AfD-Fraktion im Bundestag. In einer Erklärung hatte sie an Merz' frühere Zusage erinnert, keine parlamentarischen Mehrheiten mithilfe der AfD anzustreben - eine Haltung, die sie ausdrücklich unterstützte.