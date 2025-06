Afghanen trotz Aufnahmezusage im Unklaren - Klage gegen Regierung

In Pakistan befinden sich aktuell mehrere tausend afghanische Staatsbürger, die auf ihre Weiterreise in westliche Länder, insbesondere Deutschland, warten.

An die Wand hat Sediqa Rezaie bunte Zettel gehängt: Die deutschen Grammatikregeln, Verbtabellen und Vokabeln. Mehrere Stunden jeden Tag übt die 38-Jährige mit ihren Kindern. "Das Lernen hilft uns, nicht verrückt zu werden", so Rezaie.

Wir wissen nicht, wie es für uns weitergeht. Und so nutzen wir die Zeit, bis wir hoffentlich endlich nach Deutschland können.

Vor 16 Monaten ist die Afghanin mit ihren vier Kindern nach Pakistan gekommen. Im Gepäck nicht viel mehr als den ersehnten Aufnahmebescheid aus Deutschland und das Versprechen auf ein Leben in Freiheit.

Die Bundesregierung hatte am 17. Oktober 2022 ein großes Evakuierungsprogramm für Afghanistan verkündet: das Bundesaufnahmeprogramm. Was ist daraus geworden?

Baerbock führte Aufnahmeprogramm für Afghanen ein

"Wir waren in Afghanistan nicht mehr sicher", so Rezaie, die in Masar-i Sharif als Gynäkologin gearbeitet hatte. "Mein Mann war Polizist. Als die Taliban die Macht übernommen haben, ist er nicht mehr von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich weiß nicht mal, ob er noch lebt."