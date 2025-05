Annalena Baerbock - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Zur Person: Annalena Baerbock

Annalena Baerbock wurde am 15.12.1980 in Hannover geboren. Sie studierte Politik- und Rechtswissenschaften in Hamburg und London. Seit 2005 ist sie Mitglied bei den Grünen und war in verschiedenen politischen Ämtern, auch auf Europa-Ebene, tätig.Baerbock saß von 2013-2025 für das Bündnis 90/die Grünen im Deutschen Bundestag und war von 2018 bis 2022 zusammen mit Robert Habeck die Bundesvorsitzende. Im Juni 2021 wurde Annalena Baerbock zur ersten Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Grünen gewählt. Vom 8.12.2021 bis zum 06.05.2025 war Baerbock die erste bundesdeutsche Außenministerin. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter.