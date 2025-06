UNO wird 80: Was kann sie noch ausrichten, Frau Baerbock?

Die Vereinten Nationen bleiben unverzichtbar für Frieden und Stabilität in der Welt, da ist sich Annalena Baerbock , ehemalige Außenministerin Deutschlands und designierte Präsidentin der UN-Vollversammlung, sicher. Im Interview im heute journal erklärt sie anlässlich des 80. Geburtstags der UNO, vor welchen Herausforderungen die Vereinten Nationen stehen und welche Chancen sie in den aktuellen Krisen sieht.

Sehen Sie oben das Gespräch in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Baerbock zu ….

... dem Zustand der UN und den geplanten Tausenden Entlassungen

"Das erste Mal, als ich im Rahmen meiner Kandidatur da war, habe ich gedacht, 'Oh weh, das Wort existenziell habe ich in den letzten drei Jahren (...) noch nie so oft gehört wie hier in dieser einen Woche in New York'", berichtet Baerbock. Die UN stünden unter hohem Druck, sowohl politisch als auch finanziell.