UN-Top-Job: Baerbock will vermitteln und für Effizienz sorgen

Annalena Baerbock will die UN wieder effizienter machen.

Der Enthusiasmus steht ihr ins Gesicht geschrieben. Annalena Baerbock zieht mit vollem Elan und ihren zwei Töchtern nach New York. Dass Außenministerin ihr Traumjob war, den sie gerne noch etwas länger gemacht hätte, daraus macht sie keinen Hehl. Doch der Top-Posten am East River ist für sie mehr als ein Trostpflaster, versichert sie ziemlich glaubhaft.

Die frühere Außenministerin Baerbock hat der UN-Vollversammlung ihre Pläne für eine Präsidentschaft vorgestellt. Sie kündigte an, allen 193 Mitgliedsstaaten dienen zu wollen.

Und sie hat sich viel vorgenommen: 193 Ländern will sie als ehrliche Vermittlerin dienen, die UNO wieder effizienter machen. Große Ziele in mehr als herausfordernden Zeiten.

Vereinte Nationen in existenzieller Gefahr

UNO-Diplomaten lassen sich ungern zitieren, wenn es um politische Einschätzungen und Kommentare geht, aber reden wir als Journalisten mit ihnen in New York, sprechen diese ziemlich einhellig über ein Thema: die existenzielle Gefahr, in der die größte multilaterale Organisation der Welt gerade steckt. Und rufen wir uns ins Gedächtnis, dass die zentrale Mission der Vereinten Nationen der Erhalt von internationalem Frieden und Sicherheit sowie der wirtschaftliche und soziale Fortschritt aller Völker unter Einhaltung der Menschenrechte ist, dann scheinen die Sorgen der Diplomaten um ihre Organisation begründet.