Mike Waltz: Trumps Sicherheitsberater soll UN-Botschafter werden

"Der Abgang von Mike Waltz nach 100 Tagen ist nicht nur die Folge des Signal-Skandals, sondern auch Zeichen für Konflikte innerhalb der Trump-Regierung. Waltz hatte ja versehentlich einen Journalisten in die Chatgruppe geholt, in der streng geheime Pläne für Luftangriffe auf die Houthi-Milizen in Jemen besprochen wurden.



Waltz, ein ehemaliger Kongressabgeordneter, hatte als Nationaler Sicherheitsberater Positionen vertreten müssen, die seinen früheren Überzeugungen diametral widersprachen, z.B. im Ukrainekonflikt. Bei großen Themen wie Ukraine und Nahost war er komplett marginalisiert. Präsident Trump vertraute lieber auf seinen langjährigen Freund und Geschäftspartner Steve Witkoff, der keinerlei diplomatische Expertise besitzt. Witkoff gilt als möglicher Nachfolger für Waltz."