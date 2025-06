Diplomatie in Krisenzeiten: Ex-Botschafter zur Rolle Österreichs

... ist Historiker und Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien und Präsident der Österreichischen Forschungsgemeinschaft. Brix war Generalkonsul in Krakau und österreichischer Botschafter in London (2010-2015) und Moskau (2015-2017).



Als Kulturpolitiker leitete er das Österreichische Kulturinstitut in London und die kulturpolitische Sektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten in Wien (2000-2010).