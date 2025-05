Robert Habeck - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Robert Habeck wurde am 2. September 1969 in Lübeck geboren.Für sein Studium in Germanistik, Philosophie und Philologie und zog er 1991 nach Freiburg im Breisgau. Ein Jahr später wechselte er an die Universität nach Roskilde in Dänemark 1996 kam er schließlich wieder zurück nach Deutschland, um in Hamburg seinen Magister zu erwerben und zu promovieren. Es folgte Jahre mit der Arbeit als freier Schriftsteller, bis er sich 2004 um den Landesvorsitz der Partei Bündnis 90/ Die Grüne in Schleswig-Holstein bewarb.Nach der Landespolitik rückte Habeck 2012 in die Bundespolitik vor und war für sechs Jahre stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt.Ab 2018 führt er gemeinsam mit Annalena Baerbock den Parteivorsitz Bündnis 90/ die Grüne an.2025 nach dem Regierungswechsel endete sein Amt als Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Bei den Grünen wolle er auch keine führende Rolle mehr einnehmen. Künftig will er sich im Auswärtigen Ausschuss in der Außenpolitik engagieren.Robert Habeck ist verheiratet und hat zwei Kinder.