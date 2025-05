Nancy Faeser - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Zur Person

13. Juli 1970 Nancy Faeser wird in Bad Soden am Taunus geboren. Sie ist verheiratet und hat ein Kind

1990 - 1996 Studium der Rechtswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt

Seit 1993 Mitglied des Kreistags des Main-Taunus-Kreises

1996 - 1998 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht Goethe-Universität Frankfurt am Main

1998 - 2000 Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Zweites Juristisches Staatsexamen

Seit 2000 Rechtsanwältin

2003 - 2021 Abgeordnete des Hessischen Landtags

2008 - 2015 Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Main-Taunus

2009 - 2019 Stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag

2014 - 2019 Generalsekretärin der SPD Hessenseit 2019 Landesvorsitzende der SPD Hessen

2019 - 2021 Vorsitzende der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag

2021 - 2025 Bundesministerin des Innern und für Heimat

Seit dem 6. Mai 2025 Bundestagsabgeordnete (SPD)