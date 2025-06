"Compact"-Urteil: Das Schweigen der AfD-Spitze

Normalerweise läuft es so: Ein Gericht fällt ein Urteil im direkten oder indirekten Zusammenhang mit der AfD und/ oder ihren Kernthemen - und quasi im selben Atemzug treffen die ersten Pressemitteilungen aus der Partei in den Mailpostfächern der Redaktionen ein. Die AfD ist da inzwischen ebenso professionell wie die anderen Parteien.

Am heutigen Dienstag aber das exakt gegenteilige Bild: keine proaktiven Anschreiben und auch auf Nachfrage erstmal keine Reaktionen. Erst nach knapp fünf Stunden verschickte die Bundestagsfraktion eine erste Pressemitteilung - von einem Hinterbänkler.

Am Vormittag verkündete das Bundesverwaltungsgericht sein Urteil in der Hauptsache, ob das Verbot des Magazins Compact durch Ex-Ministerin Faeser wegen verfassungsfeindlicher Artikel rechtmäßig war.

"Compact" als publizistischer Arm der AfD

Das ist umso verwunderlicher, als das "Compact"-Urteil am Bundesverwaltungsgericht eine deutliche Niederlage des Bundesinnenministeriums und damit auch der ehemaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) darstellt. Faeser ist in der AfD verhasst; unter anderem auch deshalb, weil sie noch als eine ihrer letzten Amtshandlungen die Hochstufung der AfD zur gesichert rechtsextremistischen Partei öffentlich machte.

In einem Video spricht "Compact"-Chef Jürgen Elsässer von einer "Fünf-Finger-Strategie" für den "Sturz" des, wie er es nennt, "Regimes", den er anstrebt: "Einen Finger kann man brechen, aber fünf Finger sind eine Faust." Diese fünf Finger seien "Compact", die rechtsextreme "Identitäre Bewegung", das rechtsextreme Kampagnennetzwerk "Ein Prozent", die ebenfalls rechtsextreme Pegida-Bewegung - und die AfD.

Elsässer: AfD-Verbot nicht möglich

Namhafte AfD-Funktionäre bis hin zur Parteichefin Alice Weidel geben "Compact" gern Interviews - auch menschelnde, zum Beispiel unter dem Titel "So tickt sie privat!". Im Wahlkampf legte "Compact" eigens eine "Kanzlerinnen-Medaille" mit dem Konterfei der Spitzenkandidatin und der sehr optimistischen Prägung "Kanzlerin Alice Weidel" auf - zu erstehen im Compact-Online-Shop für 74,95 Euro.

Es gibt also enge Verbindungen zwischen AfD und "Compact" - die Elsässer nach Verkündigung des Urteils auch direkt in einem Statement betonte: "Wenn es unmöglich ist, Compact zu verbieten, ist es auch nicht möglich, die AfD zu verbieten, der ja dasselbe vorgeworfen wird wie uns", jubelte er in Leipzig.