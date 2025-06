Bremen hat bis Freitagmittag in die Schwesterstadt Bremerhaven geladen. Hier am Deich stehen mit dem Klima- und dem Auswandererhaus bundesweit bekannte Museen, lockt der Fischereihafen mit maritimem Flair.

Debatte über mögliches AfD-Verbot

Sollte die AfD verboten werden? Durch ein Verfassungsschutz-Gutachten wurde die Debatte neu entfacht. Lena Sünderbruch und Ulrike Rödle erklären, was dafür und was dagegen spricht.

Wir brauchen jetzt ein inhaltlich und zeitlich klar organisiertes Verfahren, in dem tatsächlich geprüft wird, ob dann am Ende ein Verbotsantrag gestellt wird.

Kontroverse über richtigen Zeitpunkt für Verbotsverfahren

Diese Haltung vertritt auch Christian Pegel, SPD-Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern : "Die politische Auseinandersetzung muss jetzt geführt werden." In einer Demokratie könne ein Parteiverbot nur als letztes Mittel in Betracht kommen.

Umgang mit AfD-Mitgliedern im öffentlichen Dienst

Auch Gastgeber Ulrich Mäurer (SPD) zeigt sich skeptisch und mahnt ein "sehr, sehr sorgfältiges" Vorgehen an: "Ich glaube, die meisten haben Sorge, dass wenn wir nur das Gutachten (des Verfassungsschutzes) als Grundlage nehmen, in ein Verfahren hineinlaufen, was am Ende mit einem Debakel endet."