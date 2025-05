AfD-Verbot: Tausende gehen dafür in Deutschland auf die Straße

In zahlreichen deutschen Städten sind erneut mehrere tausend Menschen für ein Verbot der rechtsextremen AfD auf die Straße gegangen. Unter dem Slogan "Keine Ausreden mehr!" wurden dabei Bundestag Bundesrat und die neue Bundesregierung aufgefordert, unverzüglich ein Verbotsverfahren gegen die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht einzuleiten.

Die AfD sei eine konkrete Gefahr, die aber gestoppt werden könne, so die Initiatoren. Das Grundgesetz sehe das vor. Man dürfe nicht zuschauen und abwarten. "Wir müssen Demokratie und Grundrechte verteidigen."

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) am 8. Mai 2025 bei Maybrit Illner zum weiteren Vorgehen in Sachen AfD-Verfassungsschutzgutachten

Tausende Menschen bei bundesweiten Kundgebungen

In Berlin beteiligten sich an einer Kundgebung am Brandenburger Tor nach Polizeiangaben vom späten Nachmittag rund 4.000 Menschen, die Veranstalter sprachen von etwa 7.500.