AfD-Verfahren: Verfassungsschutz gibt Stillhaltezusage

Seit der Hochstufung der AfD zur rechtsextremistischen Bestrebung vergangene Woche herrscht in der Partei große Nervosität. Nun habe man zumindest einen "Teilerfolg" errungen, wie es die beiden Co-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla formulieren: Der Bundesverfassungsschutz (BfV) setzt die Hochstufung vorläufig aus.

In einer so genannten Stillhaltezusage, die dem ZDF vorliegt, schreibt der Inlandsgeheimdienst dem Verwaltungsgericht Köln, er werde die AfD "einstweilen weiterhin lediglich als Verdachtsfall beobachten und behandeln" und nicht öffentlich als gesichert rechtsextremistische Bestrebung bezeichnen. Ferner werde man "die am 02.05.2025 veröffentlichte Pressemitteilung zur AfD von der Website des BfV entfernen".