AfD: Auch in Brandenburg als gesichert rechtsextrem eingestuft

Charlotte Greipl aus der ZDF-Redaktion Recht & Justiz erklärt:



"In Deutschland gibt es neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz 16 eigenständige Landesbehörden für Verfassungsschutz. Sie alle beobachten die AfD und treffen Einschätzungen, die nicht voneinander abhängen. Insbesondere kann das Bundesamt den Landesbehörden - teils sind es eigenständige Ämter, teils Abteilungen im jeweiligen Innenministerium - in der Regel keine Weisungen erteilen.



Die in der vergangenen Woche bekannt gewordene Einstufung der Bundespartei als gesichert rechtsextremistisch hatte daher keine direkten Auswirkungen auf den Landesverband Brandenburg. Das Landesamt für Verfassungsschutz von Brandenburg musste selbst Belege sammeln, um zu der Einschätzung zu kommen, dass der Landesverband gesichert rechtsextremistisch ist. Es durfte nicht einfach die Entscheidung des Bundesamts zugrunde legen. Die Kriterien, die das Bundesamt beziehungsweise die Landesämter anwenden, sind allerdings identisch.



In Brandenburg war die AfD bisher als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Dadurch konnte der Landesverfassungsschutz die Partei schon in der Vergangenheit mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Da die brandenburgische AfD nun als gesichert rechtsextremistisch zählt, hat die Landesbehörde jetzt weitergehende Kompetenzen."