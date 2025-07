Völkermord von Srebrenica: Bundestag gedenkt der Opfer

Im Juli 1995 verübten bosnisch-serbische Truppen in Srebrenica den systematischen Mord an über 8.000 Männern und Jungen. 30 Jahre später werden wieder neue identifizierte Opfer beerdigt.

Mehr als 8.000 Menschen ermordet

Das Massaker von Srebrenica im Jahr 1995 gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Kurz vor dem Ende des Bosnienkriegs hatten Truppen des bosnisch-serbischen Armeechefs Ratko Mladic am 11. Juli 1995 die damalige UN-Schutzzone in Srebrenica gestürmt und mehr als 8.000 Menschen ermordet - in der Mehrzahl Männer und männliche Jugendliche.