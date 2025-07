AfD und BWS: Ein Experte zum Verhältnis der Parteien

Auslöser der Debatte waren ein Treffen der Landes-Fraktionschefs beider Parteien in Thüringen und Aussagen von AfD-Parteichef Tino Chrupalla , der Kontakte auf Bundesebene befürwortete.

... ob BSW und AfD mehr eint als trennt

Höhne sieht durchaus Gemeinsamkeiten zwischen beiden Parteien. Rückblickend habe es bereits gemeinsame Wegmarken gegeben. Etwa ein Angebot von Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke an Sahra Wagenknecht für eine Zusammenarbeit. Oder auch das "Bewegungsexperiment Aufstehen" der früheren Linken-Politikerin, die "offenbar kein Problem damit hatte, dass auch Menschen aus dem Rechtsaußenkomplex mitmarschiert" seien.

... welches Kalkül hinter der Debatte steckt

Bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr wolle die AfD in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an die Macht kommen, erklärt der Politikwissenschaftler. Ziel sei, eine absolute Parlamentsmehrheit zu erringen. Wenn ihr das nicht gelinge, dann könnte sie vielleicht auch mit Hilfe des BSW als "Tolerierungspartner" an die Regierung kommen. Diese Option sei durchaus vorstellbar, meint Höhne.