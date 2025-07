Wenn Sie mich fragen, ob ich auch mit Herrn Chrupalla reden würde, wenn es einen konkreten Anlass dafür gäbe, wie es in Thüringen bei dem Gespräch der Fraktionsvorsitzenden der Fall war: ja selbstverständlich.

Das Gutachten, auf dessen Grundlage der Verfassungsschutz die AfD als "gesichert rechtsextremistisch" einstuft, ist publik. Wie tragfähig ist die Darlegung und was folgt daraus?

"Das sollte normal sein in einer Demokratie", argumentierte Wagenknecht. Ausgrenzung und Redeverbote seien undemokratisch und "eine Ohrfeige für diese Wähler, die sie nur noch mehr an die AfD binden". "Es war einfach dumm, dass die AfD wieder bei den Bundestagsposten ausgeschlossen wurde", so Wagenknecht.