AfD-nahe Stiftung: Steinbach, AfD und der rechte Drahtzieher

Erika Steinbach war vor ihrem Eintritt in die AfD Mitglied der CDU und lange Jahre Präsidentin des Bundes der Vertriebenen.

Im rechten bis rechtsextremistischen Milieu ist Gernot Mörig seit Jahrzehnten bekannt. In die breite Öffentlichkeit gelangte der Name des ehemaligen Zahnarztes aus Düsseldorf Anfang 2024: Er gilt als Drahtzieher des sogenannten Geheimtreffens von Rechtsextremisten und AfD-Funktionären in Potsdam, über das die Rechercheplattform "Correctiv" damals berichtete.