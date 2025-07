BSW und AfD: Wagenknecht und Chrupalla offen für Gespräche

Von einem "Paukenschlag" war die Rede, nachdem AfD-Chef Tino Chrupalla am Donnerstagabend im Interview bei Welt-TV gesagt hatte: Es gäbe bereits "Gespräche mit dem BSW ", und zwar "über das, was Deutschland bewegt, und wie man Mehrheiten verändern kann." Die Bild-Zeitung sprach daraufhin von "Verbrüderung".

BSW und AfD: Wagenknecht würde mit Chrupalla reden

In einer ersten Reaktion gegenüber ZDFheute bestreitet Wagenknecht zwar aktuelle Gespräche, schließt sie aber keineswegs aus. "Wenn Sie mich fragen, ob ich auch mit Herrn Chrupalla reden würde, wenn es einen konkreten Anlass dafür gäbe, wie es in Thüringen bei dem Gespräch der Fraktionsvorsitzenden der Fall war":

Was hätte die AfD von wechselnden Mehrheiten?

Auf der Sachebene ist das ein Erfolg für die AfD, weil die Corona-Zeit zu ihren Kernthemen gehört und sie nun versuchen kann, die anderen Parteien im U-Ausschuss vor sich herzutreiben. Und auch auf einer übergeordneten Ebene hilft der AfD ein kooperationsbereites BSW: So setzt die AfD die CDU - mitsamt ihrer Brandmauer zur in Sachsen als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD - zusätzlich unter Druck.

Was hätte das BSW von wechselnden Mehrheiten?

In Thüringen lotet die BSW-Fraktion gerade aus, was geht. BSW-Fraktionschef Frank Augsten hat sich erst kürzlich zum vertraulichen Gespräch mit dem AfD-Landeschef Björn Höcke getroffen. Mögliches Ziel: wechselnde Mehrheiten auch mit der AfD statt jener Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW, die Wagenknecht von Anfang an ein Dorn im Auge war und die keine eigene Mehrheit hat.

Was Wagenknecht zwischen den Zeilen sagt

Wagenknecht selbst nennt die Koalition, an der ihr BSW beteiligt ist, inzwischen "profillose Allparteienkoalition". Wechselnde Mehrheiten in Thüringen könnten für sie nun der Testballon für das sein, was ihr ohnehin politisch vorschwebt: nicht in Regierungsverantwortung die eigenen Positionen zu verwässern, die etablierten Parteien unter Druck zu setzen - und das Zünglein an der Waage zu sein.