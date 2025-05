Mecklenburg-Vorpommern: AfD-Kandidaten verlieren Stichwahlen

Die Wahlbeteiligung lag mit 44,7 Prozent etwas niedriger als in der ersten Runde der Landratswahl am 11. Mai, als 47,8 Prozent wählten. Damals hatte Schult mit 36,1 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Die in der ersten Runde ausgeschiedenen Kandidaten von SPD und Linken riefen anschließend dazu auf, in der Stichwahl für den CDU-Mann Müller zu stimmen.