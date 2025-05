Mecklenburg-Vorpommern: Die Landratswahlen als Stimmungstest?

In vier der sechs Landkreise Mecklenburg-Vorpommerns werden am 11. Mai die Landräte gewählt. Bei der Bundestagswahl wurde die AfD stärkste Partei. Setzt sich der Trend fort?

Blau ist seine Farbe. Doch das hat bitte schön nichts mit der AfD zu tun, betont Stefan Kerth. Der 52-jährige Jurist ist seit sieben Jahren Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen. Und das will er auch bleiben.

Das mit dem Blau ist so eine Sache: Besonders seit er aus seiner angestammten Partei, der SPD, Ende 2023 ausgetreten ist, wird er immer wieder auf die Farbe angesprochen. Denn der mittlerweile parteilose Kandidat für die Landratswahlen ist mit seinem Parteiaustritt deutlich nach rechts gerückt.

Kerth: Themen der AfD nicht als Populismus abtun

Vor allem die "woke Politik des linken Lagers der SPD " habe ihn zu seinem Schritt bewogen: "Wir kriegen die Menschen nicht mehr abgeholt und das ist total schlimm." Kerth fordert einen härteren Kurs in der Migrationspolitik, hält den Ausstieg aus der Atomenergie für einen Fehler und das bisherige Bürgergeld befördert aus seiner Sicht die "Utopie eines anstrengungslosen Lebens".

Die AfD sei nicht seine Partei, aber deren Themen dürfe man nicht "als Populismus abtun". Mit seinem Amtsbonus und der Unterstützung der CDU stehen seine Chancen, als Landrat wiedergewählt zu werden, nicht schlecht.

Vorpommern-Rügen ist einer der flächenmäßig größten Landkreise Deutschlands. Im Norden liegt die Insel Rügen, der Tourismus ist hier der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Das vorpommersche Hinterland ist dagegen dünn besiedelt, viel Landwirtschaft, kaum Infrastruktur. Wie alle Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern ist auch Vorpommern-Rügen verschuldet. Es fehlen Fachkräfte, die Einkommen sind niedriger als anderswo. Viele Menschen fühlen sich abgehängt.

Für die AfD tritt der 51-jährige Polizist Carlos Rodrigues an. Interviews gibt er nicht, auf Wahlveranstaltungen ist er selten zu sehen, an den Wahlforen des NDR oder der Ostsee-Zeitung hat er nicht teilgenommen. Trotzdem hofft seine Partei, von der politischen Stimmung zu profitieren, die ihr bei der Bundestagswahl vor drei Monaten 35 Prozent der Zweitstimmen und alle sechs Direktmandate beschert hat.

Manuela Schwesig: "Schwingt dieser Grund-Frust immer noch mit?"

Die Ampel ist zwar seit dieser Woche Geschichte, doch der holprige Start der neuen Bundesregierung macht es möglicherweise so manchem Wähler schwer, neues Vertrauen in die etablierten Parteien zu schöpfen. Für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sind die Landratswahlen auch ein Stimmungstest: "Deshalb wird es sehr spannend: Lösen die Bürgerinnen und Bürger sich von ihrem Frust gegenüber der Bundespolitik und sehen, dass es hier um den Landkreis geht, um die Person vor Ort, der die Dinge in die Hand nimmt oder schwingt dieser Grund-Frust immer noch mit?"

Voraussichtlich im September 2026 wird im Bundesland der Landtag neu gewählt. Laut einer aktueller Umfrage liegt die AfD mit 29 Prozent deutlich vor SPD (21 Prozent), CDU (17 Prozent) und Linke (15 Prozent). Die rot-rote Landesregierung hätte damit derzeit keine Mehrheit.

Hohe Wahlbeteiligung bei Landratswahl erwartet

Bessere Chancen auf den Landratsposten als sein Parteifreund Carlos Rodrigues im Landkreis Vorpommern-Rügen könnte Enrico Schult im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte haben. Schult ist seit 2016 Landtagsabgeordneter und einer der beiden Landesvorsitzenden seiner Partei. Im Gegensatz zu Rodrigues ist er auf vielen Wahlveranstaltungen präsent.

In drei der vier Landkreise könnten die AfD-Kandidaten zumindest in die Stichwahl kommen. Wahlberechtigt sind rund 600.000 Menschen. Experten rechnen mit einer deutlich höheren Wahlbeteiligung als vor sieben Jahren.