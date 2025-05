Merz wird Kanzler in der Verlängerung: Ein historisches Ereignis

Trotz aller Enttäuschungen sei die Kanzlerwahl aber nicht die Zeit für "Spielchen" oder um einen "Denkzettel auszustellen", sagt CSU-Chef Markus Söder in München. Es gehe ums Ganze, "nicht um Einzelinteressen", sagt er. "Noch ist alles lösbar, noch ist alles heilbar." Söder appelliertd deshalb mit Blick auf den nächsten Wahlgang "an alle, in sich zu gehen".