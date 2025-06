Habeck in Gespräch mit US-Elite-Uni - Dozentenjob?

Vorlesungsreihe zum Thema Krisen in Berkeley? Robert Habeck (Archivbild)

Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck wird möglicherweise Gastdozent an der US-Elite-Universität Berkeley. Auf Nachfrage sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur:

Ich bin mit der UC Berkeley im Gespräch und freue mich über das Interesse. Alles Weitere wird sich in den nächsten Monaten klären.

Der "Focus" hatte zuvor berichtet, Habeck gehe als Gastdozent an die Universität in Kalifornien. Deren Leitung habe den prominenten Gast aus Deutschland bereits intern angekündigt. Habeck werde an der Hochschule im Großraum San Francisco mit der deutschen Wirtschaftsweisen Ulrike Malmendier eine Vorlesungsreihe zum Thema Krisen halten.