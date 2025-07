Einzelhandel und Gastronomie: Hintergrundmusik steigert Umsatz

Musik in Einkaufsläden macht nicht nur gute Laune, sondern steigert wohl auch den Umsatz.

Musik belebt das Geschäft - zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Umfrage. Im Einzelhandel steigert demnach Hintergrundmusik den Umsatz um durchschnittlich acht Prozent, in der Gastronomie um 5,4 Prozent, heißt es in einer Mitteilung der Verwertungsgesellschaft Gema in München.