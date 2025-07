Festival-Branche unter Druck: Preiskampf auf Kosten der Kleinen?

Der Festivalsommer ist in vollem Gange, eine Veranstaltung jagt die nächste, besonders Großevents wie Wacken, Rock am Ring und Parookaville melden großen Andrang und ausverkaufte Tickets. Die Kehrseite der Medaille: Kleine und mittelgroße Festivals haben es immer schwerer zu bestehen. Woran liegt das?

Festivalbranche hart umkämpft

Die Festival-Branche erlitt - wie viele Branchen - eine große Schlappe durch Corona . Die Besucherzahlen sind zwar beinahe wieder so hoch wie vor der Pandemie, doch Ukraine-Krieg und Inflation machen auch der Konzert- und Festivalbranche zu schaffen.

Beim Parookaville-Festival in Nordrhein-Westfalen wurden mehr als 220.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Mima-Reporter Lothar Becker war auf dem Festival-Gelände unterwegs.

Das Hauptproblem - mit Blick auf Open-Air-Festivals - seien die gestiegenen Kosten für Personal, Künstler, Energie, Material und Auflagen, welche zwangsläufig in die Ticketpreise einfließen, sagt Stephan Thanscheidt, CEO des Veranstalters FKP Scorpio und Vorstandsmitglied im Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft.

Krise trifft alle, doch den kleinen Festivals tut es mehr weh

Das berühmte Festival Rock am Ring ist 2025 40 geworden.

Die Gründer des Musikfestivals Nation of Gondwana haben kürzlich Zahlen offengelegt, die zeigen, wie drastisch sich der Markt verändert hat und wie sehr das kleinere Player trifft. Seit 2019 haben sich demnach die Ausgaben für das 8.000-Besucher-Event mehr als verdoppelt, die Ticketpreise sind ebenfalls stark gestiegen. Wie lange das Publikum noch bereit sein wird, über 200 Euro für ein eher kleineres Festival zu zahlen, ist fraglich.

So stark sind die Kosten und Ticketpreise seit 2019 gestiegen:

Nation of Gondwana: Kosten-und Ticketpreisentwicklung

Festivals brechen Zelte ab - Gefahr für ganze Branche

Die Folgen der steigenden Kosten sind längst eingetreten: Ob Juicy Beats in Dortmund, Panama Air in Bonn oder Rocco del Schlacko im Saarland, alle haben eins gemeinsam: Die Festivals verkündeten in dieser Saison ihr endgültiges oder vorläufiges Aus.