Rewe, Edeka und Co. machen Milliardenumsätze. Markenkonzerne wie Coca Cola satte Gewinne. Wer verdient an teuren Lebensmitteln? Und: Wie können Verbraucherinnen und Verbraucher noch sparen?

Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen fünf Jahren in Deutschland um fast 40 Prozent gestiegen. Der Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Energie- und Lieferprobleme sind Preistreiber. Hinzu kamen Missernten, unter anderem bei Kaffee , Kakao, Orangen und Oliven . Und auch die Lohnerhöhungen schlagen zu Buche.

Doch all dies, so Anne Markwardt von der Verbraucherorganisation foodwatch, könne die Preissteigerungen allein nicht erklären. Denn im selben Zeitraum machten die internationalen Hersteller und die deutschen Supermärkte und Discounter gute Gewinne.

Die Preise von Grundnahrungsmitteln sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Aldi und Lidl haben nun angekündigt, die Preise dauerhaft zu senken.

Lebensmittelmarkt in Deutschland in wenigen Händen

In so einem Oligopol hätten die Unternehmen durchaus die Möglichkeit, Preise zu steuern, ohne dass es immer echten Wettbewerb um Preisnachlässe gibt, erläutert Tomaso Duso, Chef der Monopolkommission.

Ob die Monopolisierung dazu führt, dass die Preise in den Märkten annähernd identisch sind, ist jedoch umstritten. Vielmehr betont Rewe-Chefeinkäufer Daniel Kniel: "Die Preise in Deutschland entstehen im Wettbewerb und dieser Wettbewerb ist in Deutschland sehr, sehr intensiv."