Missernten und steigende Preise: Klimawandel: Auf der Suche nach dem Super-Kaffee

Auf den ersten Blick erinnern sie an missratene Cornflakes. Gelbliche Flocken, fein säuberlich aufgereiht in Petrischalen, erstrecken sich über den Labortisch im Agrarinstitut Embrapa in Campinas, in der Nähe von São Paulo. Es handelt sich um Kaffee-Embryonen - Keime neu gezüchteter Pflanzen. Wissenschaftler in Brasilien arbeiten daran, Varianten der Kaffeepflanze zu entwickeln, die resistenter sind gegen die Herausforderungen des Klimawandels