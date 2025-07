In vielen Ländern der Welt richtet sich das Trinkgeld im Restaurant nach der Höhe der Rechnung. Wie in Deutschland auch sind in Portugal und Spanien fünf bis zehn Prozent der Rechnungssumme als Trinkgeld geläufig, vor allem in touristischen Regionen. In Bars wird dort aber häufig nur aufgerundet. In Griechenland verhält es sich ähnlich, in Italien git ein Trinkgeld von zehn Prozent als angemessen, wenn es in der Endsumme nicht schon inkludiert ist.