Ex-Botschafter:Stein: Israel helfen, "sich selbst zu retten"

Die Regierung werde den Bericht der "New York Times", dass die Hamas nicht systematisch UN-Hilfsgüter abzweige, "natürlich dementieren", sagt ZDF-Reporter Luc Walpot. Es gebe aber seitens der Vereinten Nationen "seit langem das energische Dementi, dass aus ihren Hilfslieferungen nichts an die Hamas ging und auch nichts abgezweigt wurde".



Der Bericht stelle zwar heraus, dass "bei einigen kleinen Hilfsorganisationen durchaus die Hamas mal zugegriffen hat", aber eben nicht beim großen System der UN. Denn dabei werde sichergestellt, dass die gesamte Lieferkette in Händen der Vereinten Nationen bleibe.



Dass Israel behaupte, dass von UN-Hilfslieferungen etwas an die Hamas ginge, "zeigt eben auch das Verhältnis von Israel zu den Vereinten Nationen", so Walpot. "Israels Regierung möchte nicht, dass die Vereinten Nationen dort weiter Hilfsmittel verteilen, aber dieser Bericht wird sie unter Druck setzen."



In Israel gebe es nun zumindest "einige Hinweise darauf, dass man das System nicht mehr so weiterführen kann wie bisher". Die Armee habe bereits seit Monaten in internen Sicherheitssitzungen "ganz klar ihre Bedenken geäußert, dass das System nicht funktioniert". Über diese Warnungen habe sich die Regierung aber hinweggesetzt. Nun seien jedoch eine neue Luftbrücke und Hilfskorridore angekündigt. "Offenbar kommt da etwas in Bewegung. Wie effizient das dann ist, müssen wir in den kommenden Tagen sehen", so Walpot.