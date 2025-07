Israels Ex-Premier Olmert: Vorgehen in Gaza "ist unentschuldbar"

Olmert kritisiert Netanjahu : Ex-Premier: Israels Gaza-Vorgehen "unentschuldbar"

25.07.2025 | 11:31 |

Die Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen wächst - auch im eigenen Land. Ex-Premier Olmert richtet in einem Interview deutliche Worte an Netanjahu: "Wir haben genug getötet".