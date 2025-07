Patriarch Pizzaballa zu Gaza-Besuch: "Habe mich machtlos gefühlt"

Der lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, hat nach dem Angriff auf die katholische Kirche "Heilige Familie" in Gaza das Kriegsgebiet besucht - ein Besuch, der nur mit besonderer Genehmigung möglich war. Drei Menschen waren bei dem Angriff getötet worden, mehrere weitere verletzt. Im Interview mit dem ZDF heute journal schildert er die Eindrücke seiner Reise - wenige Tage, die ausreichten, um das ganze Ausmaß von Armut, Hunger und medizinischer Not in dem abgeriegelten Küstengebiet zu erfassen.