Iran: Kein Durchbruch bei Atomgesprächen in Istanbul

Die Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den sogenannten E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien in Istanbul sind laut iranischen Angaben ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen.

Europäer wollen Druck auf Iran erhöhen

Bei den Gesprächen in Istanbul ging es den Europäern darum, diplomatischen Druck auf die Islamische Republik zu erhöhen. Zu ihren zentralen Forderungen gehören die Wiederaufnahme der Kontrolle des iranischen Atomprogramms durch Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sowie Informationen über den Verbleib von rund 400 Kilogramm hochangereichertem Uran.

Die USA wollen unter anderem mit Deutschland bis Ende August ein Atomabkommen mit Iran erreichen. Nach Ablauf der Frist würden die UN-Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft treten.

Teheran: Treffen als "Realitätsprüfung für die Europäer"

Irans Vize-Außenminister Gharibabadi erklärte, er habe die europäische Haltung zum Konflikt zwischen Iran und Israel kritisiert. Ein iranischer Außenamtssprecher hatte das Treffen in Istanbul im Vorfeld gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Irna als "Realitätsprüfung für die Europäer" und als "wertvolle Gelegenheit, ihre Ansichten zur iranischen Atomfrage zu korrigieren" bezeichnet.

"Wenn man wirklich Frieden will", brauche es "noch eine Menge Arbeit", "um den Iran dazu zu bekommen, dass er tatsächlich den Atomprogrammen abschwört", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington.

25.06.2025 | 3:20 min