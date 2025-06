Röttgen bei "Lanz": Iran will Atommacht werden

Der vom G7-Gipfel in Kanada zugeschaltete ZDF-Korrespondent, Elmar Theveßen, sprach davon, dass "eine Situation entstanden ist, in der der Präsident [Trump] jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich militärisch eingreifen muss."

Elmar Theveßen: USA besorgt um den Einsatz chemischer Waffen

"Israel macht für uns die Drecksarbeit" - so äußerte sich Bundeskanzler Friedrich Merz in einem ZDF-Interview am Rande des G7-Gipfels in Kanada.

