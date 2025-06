Israel: Iranische Atomanlage in Isfahan angegriffen

In der Nacht hat die israelische Luftwaffe zahlreiche Ziele im Iran angegriffen.

Es handele sich um die Uranumwandlungsanlage in Isfahan. Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung für den Angriff. Iranische Medien hatten zuvor eine "enorme Explosion" in Isfahan gemeldet.

Israel hat in einer dramatischen Eskalation der Lage in Nahost einen Großangriff auf den Iran gestartet. Wir sprechen mit Ali Fathollah-Nejad.

Israel greift Iran an - Teheran feuert Raketen auf Israel

Seit der Nacht läuft ein Großangriff Israels auf iranische Städte und Atomanlagen. Der Iran wertete die Welle von Luftattacken als Kriegserklärung und greift Israel mit Raketen und Drohnen an. Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog begründete den Großangriff im Iran mit einer existenziellen Bedrohung des jüdischen Volkes.

In Natans seien essenziell wichtige Anlagen vor Ort zerstört worden, "die für den fortlaufenden Betrieb und das weitere Vorantreiben des Nuklearprojekts des iranischen Regimes unerlässlich sind", hieß es in der Mitteilung. Eine enge Zusammenarbeit des israelischen Militärgeheimdienstes und der Luftwaffe hätten zu "erheblichen Schäden" an der Anlage geführt.