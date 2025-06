Israels Angriff auf Iran: Reaktionen weltweit

Der Präsident der Donald Trump , hofft, dass der Iran nach den israelischen Angriffen an den Verhandlungstisch zurückkehrt. US-Außenminister Marco Rubio erklärte, die USA seien nicht am Angriff Israels auf den Iran beteiligt. Es handele sich um eine unilaterale Aktion. Oberste Priorität der US-Regierung sei der Schutz amerikanischer Streitkräfte in der Region.