Eskalation zwischen Israel und Iran: Droht ein großer Krieg?

Nach dem Beginn des israelischen Großangriffs auf die Atomanlagen im Iran ist die Lage in der Region explosiver denn je. Die Islamische Republik schlägt nach israelischen Angaben bereits mit Drohnen zurück.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Lage in Nahost:

Wie begründet Israel den Großangriff?

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog hat den Großangriff im Iran mit einer existenziellen Bedrohung des jüdischen Volkes begründet. Der israelische Armeesprecher Effie Defrin sagte, Israel habe zuletzt Anzeichen identifiziert, dass der Iran "erhebliche Fortschritte in Richtung nuklearer Fähigkeiten gemacht" habe.

Das iranische Regime galoppiert in Richtung einer Atombombe.

Geheimdienstinformationen hätten gezeigt, dass Teheran ein geheimes Programm betreibe, sagte Defrin weiter. Im Rahmen dieses Programms hätten iranische Atomwissenschaftler Versuche ausgeführt, um es voranzutreiben. Er sprach von einem "eindeutigen Beweis dafür, dass das iranische Regime nach dem Bau einer Atombombe in nächster Zeit" strebe. Der Iran hatte dies stets dementiert.

Nach den Raketenangriffen auf Iran spreche dieser von einer "nie dagewesenen Reaktion", berichten ZDF-Korrespondenten Thomas Reichart und Phoebe Gaa in Tel Aviv und Istanbul.

Warum erfolgte der Angriff zu diesem Zeitpunkt?

Die Resolution des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), der zufolge der Iran seine rechtlichen Verpflichtungen zur Zusammenarbeit mit der IAEA nicht erfüllt, wurde in Israel als "gelbe Karte" für Teheran interpretiert.

Israels Militärchef sagte mit Blick auf den Großangriff im Iran, man befinde sich "an einem Punkt ohne Umkehr". Man habe nicht mehr warten können.

Was ist der aktuelle Stand des iranischen Atomprogramms?

Seit Jahren unterhält der Iran ein Atomprogramm mit zwei Anlagen zur Urananreicherung und einem Kernkraftwerk in der Hafenstadt Buschehr. Das Land betreibt außerdem einen Forschungsreaktor nahe der Hauptstadt Teheran sowie weitere Anlagen in der Metropole Isfahan im Zentrum des Landes. In Arak im Westen betreibt der Iran zudem einen Schwerwasserreaktor.