Israel hat nach Angaben seines Verteidigungsministers einen "Präventivschlag" gegen den Iran ausgeführt. "Nach dem Präventivschlag des Staates Israel gegen den Iran wird in unmittelbarer Zukunft ein Raketen- und Drohnenangriff gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung erwartet", teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Freitag mit. In Israel wurde der Ausnahmezustand verhängt.